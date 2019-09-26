Deprem anında bu yerlerden uzak durun!

Depremlerde en önemli tedbirlerden biri de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmekten geçer. Devrilen eşyaların bulunduğu odalar, tehlike arz ederken, sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerden de kendinizi korumanız gerekmektedir. Bu nedenle evinizde güvenli yerleri önceden tespit etmeniz hayati önem taşır.

Genellikle apartmanların dış duvarları tehlikelidir. Deprem anında buralardan uzak durmaya çalışın. Koridorlar çoğunlukla iç duvarlarla çevrelendiklerinden daha güvenlidir.

Sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerin (duvardaki tabloların, süs eşyalarının, kitap rafları vb.) olduğu yerler,

Devrilebilecek mobilyalar,

Pencere kenarları, hem dış duvar olduklarından hem de camları kırılabileceğinden tehlikelidir.

GÜVENLİ YERLERİ AİLENİZLE BİRLİKTE TESPİT EDİN

Odada

Salonda

Oturma odasında

Banyo ve tuvalette

Mutfakta

Evinizdeki elektrik sigortaları, gaz ve su vanalarının yerlerini tespit edin:

Elektrik sigortaları

Gaz vanası

Su vanası

Depremden sonra eviniz hasar gördüyse bir büyüğünüze elektrik sigortalarını, gaz ve su vanalarını kapatmasını hatırlatın, gerekirse yerlerini gösterin.