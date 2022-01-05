Kandilli rasathanesinde son depremler listesinde bugün Antalya açıklarında gerçekleşen deprem yer aldı. Sabah saat 06.21’de gerçekleşen sarsıntı sadece Antalya’da değil, Alanya ve Karaman’da da hissedildi. İşte, 5 Ocak 2022 Çarşamba Kandilli rasathanesi son depremler listesi…

ANTALYA, ALANYA VE KARAMAN’DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli rasathanesinden alınan bilgilere göre 5 Ocak Çarşamba sabahı 06.21’de gerçekleşen depremin merkez üssü Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıkları olarak belirlendi. 5,3 şiddetinde yaşanan deprem nedeniyle halk kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir mal ve can kaybı kaydedilmedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın açıklamasında "Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajı paylaşıldı.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya'da deprem şiddetli hissedildi. Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞ OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. PAMPAL: TARİHTE 7'NİN ÜSTÜNDE DEPREMLER DE VAR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında Antalya'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Pampal, "Burasının doğası bu, burası levha sınırı, burası çarpışma hattı. Antalya'da tarihte 7'nin üstünde depremler de var. Kıbrıs civarında 8'in üzerinde depremler var. Ege'de çok sayıda bu türden büyük depremler var. Bu depremlere bağlı tsunami gibi ikincil etkiler var. Olan bir bölgenin doğal depremleri bunlar. Korkmalı mıyız dersek, korkmalıyız evet. Depremden korkacağız" ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



