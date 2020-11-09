Deprem bize hiç karşılaşmadığımız bir yüzünü gösterdi: Tsunami

Yaptığı açıklamada, “Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyülüğündeki deprem bizlere hiç karşılaşmadığımız bir felaket tipini daha gösterdi” diyen Teker, şöyle devam etti: “Bu felaket TSUNAMİ. Nedir bu Tsunami ve deniz sigortacılığı adına anlamı nedir? Biraz bahsetmek faydalı olacaktır. Tsunami kavramına biz Türkiye olarak pek aşina değiliz. Bulunduğumuz bölgelerde çok sıkça karşılaşılan felaketlerden biri olarak karşımıza şükürler olsun ki çıkmıyor. Genellikle Pasifik Okyanusu’nda çokça rastlanan bir doğa olayıdır.”

Force Major bir durum

Bu süreçte aslında çok da karşılaşılmayan bir durumun meydana geldiğine dikkat çeken Teker, birçok teknenin marina konaklaması esnasında bu hadiseye tabi olduğunu söyledi ve ekledi: “Genelde hasarlar Marina gözetimindeyken meydana geldiği zaman Marinanın gözetim sorumluluğu gündeme gelebilir. Fakat bu hadise özelinde şahsi kanaatim Marinaya atfedilecek bir kusur bulunmamaktadır. Olay tam kelime anlamıyla Force Major (Allahtan gelen) bir durumdur.”

Teknelerdeki hasarlar ‘Tekne sigortası’ kapsamında

Ege denizinde Seferihisar’ın 17 Km açıklarında meydana gelen sismik hareket neticesinde Sığacık’ın oluşan dalgadan etkilendiğini ve özellikle Teos Marina’da bağlı bulunan teknelerin liman dışına sürüklendiğine dikkat çeken Teker, “Liman dışı sığlığa oturan teknelerin yanı sıra batan tekneler ve kısmi fiziki hasara uğrayan tekneler var. Çok şükür hasarlar can kaybı ile neticelenmemiş sadece maddi hasara sebebiyet vermiştir. Felaketler ve ilk şaşkınlıklar atlatıldıktan sonra doğal olarak mal kaybı kontrol edilip hadisenin maddi boyutuna bakılması çok normal bir reaksiyondur. Bu felaketi takiben eminim tüm tekne sahipleri ve marina yöneticileri sigorta poliçelerini önlerine alıp okumak ve teminatın kapsamını incelemek durumunda kaldılar. Deniz sigortaları genellikle belirgin teminatları sağlıyor. Özellikle Yatlar için Enstitü Yat Klozu ile teminat sağlanıyor. Bu poliçe şartları Yat branşında sigortacılar tarafından büyük bir oranda tercih ediliyor. Deniz sigortacıları teminatlarını klozun içerisinde listelenmiş rizikolara karşı sağlamaktadır. Bu rizikolar haricinde olan rizikolar teminat haricinde kaldığı düşünülebilir. Sığacık bölgesinde meydana gelen sismik deniz dalgası bir deprem ve uzantısı riziko olarak değerlendirilecektir. Bu yüzden klozun 9.maddesindeki deprem rizikosu ibaresi bu hasarın kapsam altında olduğuna işaret etmektedir.”

Hasar incelemeleri başladı

Hasarların özellikle felaket dönemlerinde sigortacılar tarafından olabildiğince hızlı yönetildiğine dikkat çeken Teker, bu hadisede de tüm eksperlerin bölgeye yönlendirildiğini ve hasar incelemelerinin yapıldığına dikkat çekti. Teker, yazısına şöyle devam etti: “Tekne sahipleri tabi oldukları hasarları listelemek suretiyle sigortacılarına başvurmaları durumunda teminata giren kısmını en kısa sürede tazmin edebileceklerini söyleyebilirim.”



