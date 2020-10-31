Deprem bölgesi için beklenen hava durumu

AFAD İzmir'deki deprem sonrası afet bölgesindeki vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı. Deprem bölgesindeki yurttaşlara doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerini de kapatma çağrısı yapıldı. Deprem sonrası tedirgin olan vatandaşlar dün geceyi dışarıda geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, önümüzdeki 5 gün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 19-20 derece civarında seyredilmesi bekleniyor.

Yurt geneli hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.













Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



