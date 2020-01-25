Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 'mücbir sebep hali'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya illerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir" denildi.

Mücbir sebep süresince; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme sürelerinin uzatıldığı kaydedildi.

Vergi borçlarının da faizsiz şekilde taksitlendirileceği ifade edilerek, "Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

DHA