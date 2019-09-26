Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler…
Ailelerimizi, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarımızı depreme hazırlamak isteriz. Yaşanan depremin ardıdan internette de deprem çantası ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Felaket meydana geldiğinde çevremizdekilere de yardım etmeye hazır olabilmeli ya da ihtiyaçlarını karşılayacak bir bazı önlemler almalıyız. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler…
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Deprem çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Yaşanan depremin ardından internette sıklıkla Deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu aratılıyor. İşte deprem çantasında olması gerekenler…
DEPREM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
- Zorunlu Deprem Poliçesi
- Diplomalar
- Pasaport, banka cüzdanı vb.
- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
- İç çamaşırı
- Çorap
- Yağmurluk
- İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
- Sabun ve Dezenfektanlar
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Tuvalet kâğıdı
- Hijyenik ped
Diğer malzemeler
- İlk yardım çantası
- Uyku tulumu veya battaniye
- Çakı, düdük, küçük makas
- Kâğıt, kalem
- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)