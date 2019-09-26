Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler… Ailelerimizi, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarımızı depreme hazırlamak isteriz. Yaşanan depremin ardıdan internette de deprem çantası ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Felaket meydana geldiğinde çevremizdekilere de yardım etmeye hazır olabilmeli ya da ihtiyaçlarını karşılayacak bir bazı önlemler almalıyız. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler…