Deprem çantası nasıl hazırlanmalı, içinde neler olmalı? İşte deprem çantasında bulunması gerekenlerin listesi
Deprem çantası pek çok kişinin aklına yaşanan depremlerden sonra gelse de her evde herkes için bulunması gereken hayati bir detaydır. Diğer yandan deprem çantasının nasıl hazırlandığı ve içinde nelerin olduğu da bir o kadar önemlidir. Bir diğer önemli konu da deprem çantası hazırlanırken, mevsime ve evdeki kişi sayısına dikkat edilerek hazırlanmasıdır.
19 Haziran 2021, Cumartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Deprem çantası günlük hayatta işimize yaramasa bile en kritik anlarda hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor. Yıkıcı bir depremin ardından arama kurtarma çalışmaları günler sürebilirken deprem çantası bu noktada yardım gelene kadar sağlıklı ve hayatta kalmak için tek güç kaynağımız olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar deprem çantasının her evde olması gerektiği kadar dönem dönem çantaların içinin yenilenerek, içindeki malzemelerin kontrol edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanmalı, içinde neler olmalı? İşte deprem çantasında bulunması gerekenlerin listesi…
DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLERİN LİSTESİ
GİYECEKLER
- İklime uygun giysiler
- Çorap
- İç çamaşırı
- Yağmurluk
- En az 72 saat idare edecek kadar su.
- Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
HİJYEN MALZEMELERİ
- Diş fırçası ve macunu
- Sabun ve Dezenfektanlar
- Islak mendil
- Hijyenik ped
- Tuvalet kâğıdı
DİĞER MALZEMELER
- Uyku tulumu veya battaniye
- İlk yardım çantası
- Çakı, düdük, küçük makas
- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli
- Kâğıt, kalem
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANMALI?
- Deprem çantasında olması gerekenler kadar, çantanın nasıl hazırlanacağı da büyük önem taşıyor. Dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta deprem çantasının daha işlevsel olarak kullanılmasının önünü açıyor.
- Öncelikle hazırlanan deprem çantası çok ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilmeli.
- Diğer bir önemli nokta ise deprem çantasının bulunduğu yer. Hazırladığını çanta kolay ulaşılabilir bir yerde olmalı. Acil durum anında panik halinde deprem çantası hemen elinizin altında kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklanmalı.
- Deprem çantası hazırlanırken, tüm aile bireylerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı. Aynı zamanda eğer evcil hayvanınız varsa çantanızda onun ihtiyaçları için de bir yer açmalısınız.
- Deprem çantası hazırlanırken mevsim şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Mevsim değiştikçe, deprem çantası içindeki kıyafetleri de düzenli olarak değiştirmelisiniz.
- Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihlerini takip ederek tazeliğini kontrol altında tutmalısınız.
- Deprem çantasını eviniz için hazırlasanız da iş yerinizde ve arabanızda bulundurmak üzere hazırlamanızda da fayda var.
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