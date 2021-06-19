Deprem çantası günlük hayatta işimize yaramasa bile en kritik anlarda hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor. Yıkıcı bir depremin ardından arama kurtarma çalışmaları günler sürebilirken deprem çantası bu noktada yardım gelene kadar sağlıklı ve hayatta kalmak için tek güç kaynağımız olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar deprem çantasının her evde olması gerektiği kadar dönem dönem çantaların içinin yenilenerek, içindeki malzemelerin kontrol edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanmalı, içinde neler olmalı? İşte deprem çantasında bulunması gerekenlerin listesi…

DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLERİN LİSTESİ

GİYECEKLER

İklime uygun giysiler

Çorap

İç çamaşırı

Yağmurluk

En az 72 saat idare edecek kadar su.

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

HİJYEN MALZEMELERİ

Diş fırçası ve macunu

Sabun ve Dezenfektanlar

Islak mendil

Hijyenik ped

Tuvalet kâğıdı

DİĞER MALZEMELER

Uyku tulumu veya battaniye

İlk yardım çantası

Çakı, düdük, küçük makas

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli

Kâğıt, kalem

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANMALI?