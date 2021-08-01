Deprem çantasında yer alan bu gıdalar hayat kurtarıyor

İzmir’de yıkıma neden olan deprem sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle evi ağır hasar gören vatandaşlar evlerine giremedi. Deprem sonrası ilk 72 saat yardım ekipleri ulaşana kadar ihtiyaçları karşılayacak deprem çantasının önemi bir kez daha fark edildi. Deprem gibi doğal afetler öncesinde hazırlanan deprem çantasının hayat kurtarıcı olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu tür durumlarda çantada bulunan besinlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik hazırlanan bu çantada bulunan yiyeceklerin önemine değinen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Deprem çantasında enerjisi ve proteini yüksek besinlere yer vermek önemli. Bu nedenle normalde beslenmemizde yer vermeyeceğimiz besinlere de toleranslı olabiliyoruz. Paketli ürünlerde içerik kısmı incelenerek protein miktarı daha yüksek olan ürünler kullanılabilir" ifadelerini kullandı.





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