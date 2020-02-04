Deprem en çok çocukları etkiliyor

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, depreme maruz kalan çocuklar arasında travmaya bağlı stres bozukluğu yaşayanlar olabileceğini belirtti. Çocukların psikolojik olarak depremden olumsuz etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Koçkar, belirsizlik veya yeniden deprem olacağına dair kaygının, çocukların huzursuz davranmasına yol açabileceğini söyledi.

'Deprem hakkında konuşmayın'

Koçkar, depremi travmatik şekilde yaşayan yetişkinlerin, korku ve kaygılarını çocuklara geçireceğine dikkat çekti. Ebeveynlere, çocuklarının yanında sürekli deprem hakkında konuşmama uyarısı yapan Koçkar, bunun yerine çocukların duygu ve düşünceleri üzerinde konuşmanın daha yararlı olabileceğini vurguladı.

Televizyona dikkat!

Televizyonun da çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine değinen Koçkar, deprem görüntüsü ve deprem hakkında yorumların olduğu kanalların çocukların yanında sürekli açılmamasını önerdi. Koçkar, çocukların deprem öncesindeki rutinlerini sürdürmelerinin ve bu kapsamda okula devam etmelerinin, depremin etkilerini atlatmalarında yararlı olacağını söyledi.



