Deprem enkazında hayatınızı kurtaracak telefon kullanma rehberi
26 Eylül tarihinde merkezi Silivri açıkları olarak tespit edilen 5.7 şiddetindeki depremin ardından Marmara bölgesinde yaşayan halk büyük bir panik yaşamaya başladı. Yaşanabilecek büyük bir deprem sonrasında, enkaz altında kalma ihtimaline karşı nasıl hayatta kalınabilir? Böyle bir durumda cep telefonlarımızdan nasıl faydalanabiliriz? İşte faydalı bir rehber...
26 Eylül tarihinde yaşanan 5.7 şiddetindeki depremden sonra, "99'daki gibi şiddetli bir deprem yaşanırsa ne yaparız?" soruları akla gelmeye başlandı. Milliyet.com.tr teknoloji ekibi olası bir enkaz altında kalma senaryosuna karşı akıllı telefonunuzla hayatta kalmanıza yarayacak bazı ipuçları veriyor...
TELEFONUNUZU ULTRA GÜÇ TASARRUF MODUNA ALIN
Enkaz altında ne kadar kalacağınızı bilmediğiniz için, bütün gereksiz uygulamaları kapatın. Bunun üzerine bir de telefonunuzu ultra güç tasarruf moduna alın.
Eğer ultra güç tasarruf moduna alamıyorsanız, böyle bir seçenek yoksa, yeni iOS ve Android güncellemeriyle gelen gece modunu aktif edin ve ekranın ışığını tamamen kısın.
Eğer telefonunuzun ekranı OLED ya da AMOLED ise gece modu sayesinde şarjz ömrü gözle görülür bir seviyede yükselecektir.
FLAŞI FENER OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ
Kamerası olan bütün telefonların flaşı da bulunuyor. Bu sebeple telefonunuzun flaşını fener olarak kullanıp önünüzü görebilirsiniz.
Bazı akıllı telefon modellerinde flaşında modları bulunuyor. Bunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Yani yanıp sönen mode ve ışığın parlaklığını ayarlayabildiğiniz telefon modelleri çok daha kullanışlı bir hale gelebilir.
İlk olarak flaşın parlaklığını düşürürseniz, telefonunuzun şarjı daha yavaş bitecektir.
Flaşı yanıp söner şekilde kullanmak da, etrafınızda birileri sizi kurtarmak için geldiyse, onlara yerinizi belirtmek için flaşla sinyal verebilirsiniz.
ŞEBEKELERİN KESİLMESİ DURUMUNA KARŞI
26 Eylül'deki depremde şebekeler kesildi ve uzun süre iletişim koptu. Böyle olası durumlar için, telefonunuza şimdiden yükleyebileceğiniz uygulamalar sayesinde kendinizi garantiye alabilirsiniz.
İşte o uygulamalarla ilgili haberimiz:
https://www.posta.com.tr/internet-olmadan-calisan-uygulama-rekor-kiriyor-fotograflari-2208376