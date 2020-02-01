Türkiye Deprem harcamaları hakkında paylaşım

Deprem harcamaları hakkında paylaşım

Türkiye

Deprem harcamaları hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları hakkında bir paylaşımda bulundu.

01 Şubat 2020, Cumartesi 11:26 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili paylaşım yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiyeyiz" denildi.

İHA


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