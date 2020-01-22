İstanbul, Bursa ve İzmir'de yaşayan sosyal medya kullanıcıları deprem mi oldu? sorusunu araştırıp merak ediyor. Konu hakkında oldukça fazla paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir'de depremi hissettiklerini belirtti.

Son dakika haberi! Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde de hissedildi.



