Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan binlerce vatandaş bugün güne Deprem mi oldu? araştırmasıyla başladı. Art arda yaşanan sarsıntılar halk arasında endişeye neden olurken, depremin merkez üssü ve sarsıntının şiddeti de merak ediliyor. İşte, 19 Ekim bugün Kandilli rasathanesi ve AFAD son depremler ve hisseden şehirler…

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinden paylaşılan bilgilere göre, 19 Ekim Salı sabahı saat 8.32’de Akdeniz açıklarında 6,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 28,4 km altında gerçekleşen deprem, Antalya, İzmir, Mersin ve Denizli başta olmak üzere pek çok ilde de hissedildi.

İlk bilgilere göre, depremde mal ve can kaybı olmazken, sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu…

19 EKİM BUGÜN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VE HİSSEDEN ŞEHİRLER

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise canlı yayında depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu deprem aslında oldukça uzak Akdeniz’in ortasında Rodos, Girit ve hatta Antalya’dan da oldukça uzakta. Hissedilmiş olabilir oldukça kuvvetli bir deprem ancak bu bizim kıyılarımızda olan faylarla ilgili bir deprem değil. Tsunami oluşturmayacak hasar yapmayacak bir deprem. Çünkü bizim kıyılarımıza oldukça uzak bir deprem. Bu depremler oldukça normal, sürekli bölgede sarsıntılar oluyor bu depremlerin bir çoğunu hissediyoruz ancak hissetmediğimiz de binlerce deprem oluyor. Akdeniz deprem kuşağında yaşayan herkes her ülke depremlere hazır olma zorunda."