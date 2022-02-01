Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremin kaç şiddetinde olduğu ve yerin kaç km derinliğinde yaşandığı, yerel saatle kaçta meydana geldiği gibi bilgiler vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. 04:54'te Van'ın Karahan-Muradiye ilçelerinde 4.0 şiddetinde 05.25'te ise Çolpan ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 1 ŞUBAT

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.01 05:25:37 38.8885 43.5590 4.9 -.- 3.5 -.- COLPAN-(VAN) İlksel

2022.02.01 04:54:11 38.9370 43.6270 5.0 -.- 3.8 4.0 KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.02.01 03:17:11 37.9215 27.6000 4.9 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.02.01 01:39:28 38.8533 43.5170 5.2 -.- 2.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel

2022.02.01 00:31:13 37.8142 26.7340 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.01.31 23:54:25 40.4882 35.7918 5.0 -.- 2.6 -.- AKSALUR-(AMASYA) İlksel

2022.01.31 23:19:25 38.1962 29.6887 5.0 -.- 2.0 -.- KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2022.01.31 22:18:35 37.6615 26.7753 8.4 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.31 22:08:26 38.3693 23.3163 5.0 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.31 22:03:06 37.0788 28.3907 5.5 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.31 21:18:48 37.0785 28.3640 5.1 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.31 21:10:48 36.9012 27.7333 12.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.01.31 21:10:48)

2022.01.31 21:02:57 37.8645 32.0648 5.3 -.- 1.8 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel

2022.01.31 20:35:51 39.7868 41.8452 19.2 -.- 1.5 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.31 19:39:29 37.7633 29.0883 0.0 -.- 1.9 -.- DENIZLI İlksel