Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı?

Deprem sırasında ne yapılmalı?

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) hazırladığı 'Deprem Eğitim El Kitabı'na göre, özellikle büyük depremlerde ayakta durmak güvenli olmayacağından, yapılması gereken ilk şey, emniyetli bir yere yatmak ya da çökmek. Peki emniyetli yerlere neresi örnek gösterilebilir? İçinde bulunulan yapının çökmesi halinde yatak, çamaşır makinesi, sağlam bir masa, kanepe gibi üstüne bir şey çökse bile yer hizasıyla sıfırlanmayacak eşyaların hemen yanı başı güvenli bir sığınak olabilir.

Deprem anında uygulanacak genel davranış biçimi olarak tanımlanan 'Yat/Çök-Korun/Kapan-Tutun' hareketi AKUT'un el kitabında şöyle anlatılıyor:

Yat: Yere yüzüstü yatılmalı ya da yan yatıp bacaklar karına cenin pozisyonunda çekilmeli. Çök: Özellikle masa altı gibi yerlerin tercih edildiği durumlarda, iki diz üzerine çökülerek vücut öne eğilir. Korun/Kapan: Deprem sırasında çevremizden üzerimize düşecek ya da devrilecek cisimlere karşı kendimizi koruma durumunu ifade eder. Tutun: Deprem sırasında salınan koltuk ve oturma grubu gibi ağır ve büyük cisimlere tutunarak onlarla beraber sallanabilir ve sizi ezmelerine engel olursunuz." Deprem sırasında kapı eşikleri durulmaması; balkon, merdiven boşluğu ve asansörlerin de deprem sırasında kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Dolap, gardırop ve büfe gibi büyük eşyaların da duvara sabitlenmesi, devrildiğinde yaralanmalara yol açmaması açısından oldukça önemli.

Deprem sonrasında neler yapılmalı?

AFAD'ın hazırladığı deprem sonrasında yapılması gerekenler videosuna göre: