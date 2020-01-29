Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 22 Ocak günü Ulusal Mobil Uyarı Sistemi’nin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı’nı yayınladı. Bu yeni sistem sayesinde afet, acil durum, siber tehditler halinde kullanıcılara bildirim gönderilmesi amaçlanıyor. Yeni kurulması beklenen Ulusal Mobil Uyarı sistemi 4 temel parçadan oluşuyor. Bunlar: Mobil Alarm Sistemi (CMAS), Hücresel Yayın Sistemi (CBS), Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS (kısa mesaj). Afet ve acil durum halinde bu 4 sistemden en az biriyle kullanıcılara bilgi ulaştırılması planlanıyor.

Mobil Alarm Sistemi (CMAS) acil durumlarda kullanıcılarına en az 160, en fazla 360 karakter olacak bildirimler sunacak. Bu bildirimler, herkesin anlaması ve haberdar olabilmesi için sesli, görsel ve titreşim formlarında iletilecek. Çağrı Öncesi Anonsu ise aramalardan önce en fazla 15 saniyelik bildirimler halinde olacak. Hücresel Yayın Sistemi (CBS) ise belirli bir bölgedeki kullanıcılara aynı anda metin tabanlı bildiri gönderecek.

Ulusal Mobil Uyarı sistemi tamamen ücretsiz bir hizmet olacak ve bu sistemin işletmeciliğini üstlenecek olan kuruluş, yönetmeliğin kabulü sonrasında bu sistemi 3 ay içerisinde çalışır hale getirmekle hükümlü olacak. Bu yeni sistem sayesinde acil durumlarda bilgi kirliliği ortadan kaldırılacak ve önlem alınması gereken durumlarda vatandaşlar hızlı ve kolay bir şekilde uyarılmış olacak.