Türkiye Deprem sonrası yüzey kırığının suda oluşturduğu görüntü dikkat çekti

Deprem sonrası yüzey kırığının suda oluşturduğu görüntü dikkat çekti

Türkiye

Deprem sonrası yüzey kırığının suda oluşturduğu görüntü dikkat çekti

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibi tarafından baraj gölünde inceleme yaptığı sırada oluşan iz, dikkat çekti.

08 Şubat 2020, Cumartesi 18:50 Son Güncelleme:
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24 Ocak’da merkez üssü Sivrice olan 6.8’lik deprem sonrasında MTA Malatya Bölge Müdürlüğü ekibi araştırma yaptı. Ekibin Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ile Ilıncak köyünün sahilinde araştırma sırasında Fırat Nehri’nin bağlantısında bulunan Karakaya Baraj Gölü’nde iz oluştu. Oluşan iz ekipler tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

İncelemede MTA’ya bağlı ekipte yer alan Dr. Akın Kürçer, yapıtkları gözlemleri kayıt altına alarak tek tek anlattı. Beyaz renkli bir çizgisellik olarak fayın tam üzerinde oluştuğunu anlatan Kürçer, incelemeleri yapıp kayıt altına aldıklarını o sırada suda çizgisellik bir iz olduğunu kaydetti.

İHA

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