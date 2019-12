Deprem Uzmanı Moriwaki: Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım Bingöl’e gelen deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Bingöl’ün her zaman her an hazır olması lazım. Çünkü daha önce ciddi depremler atlatmış bir bölge. Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım" dedi.