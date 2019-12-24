Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Derneği öncülüğünde belediye, Bingöl Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum, İl Sağlık, İl Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince deprem konferansı organize edildi. Konuşmacı olarak deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki’nin katıldığı program Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapıldı.

"Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım"

Bingöl depremselliğinin işlendiği sunumunu yapan Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, kentin her an depreme hazır olması gerektiğini aktardı. Bingöl fay hattının, Kuzey Anadolu ve Orta Anadolu’nun kesiştiği yer olduğuna değinen Moriwaki, "Yakın zamanda veya 2020 yıl içinde deprem olur mu açıkçası bunu şimdiki teknoloji de, biz de bunu saptayamıyoruz ama Bingöl’ün her zaman her an hazır olması lazım. Çünkü daha önce ciddi depremler atlatmış bir bölge. Ailelerin önlem alması lazım. Her an deprem bekliyor gibi hazır olmak lazım.

Deprem çantanız da hazır bulunsun

Yine her ailenin her evin deprem çantasının hazır olması gerekir. Çanta içinde bütün mevsim şartlarına uygun araç ve gereçlerin de olması gerekiyor" dedi. Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri aktaran Moriwaki, depremle ilgili yapılan eğitimler ve tatbikatlara katılımın önemli olduğunu ve aile bireylerinin acil durum planı yapması gerektiğini kaydetti.

"17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor"

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada Moriwaki, "Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor. Bu depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70 azaltmış oluruz." demişti.

Türkiye'nin depreme karşı deneyimli bir ülke olduğunu belirten Moriwaki, şunları belirtmişti:

"Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor. Bu depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70 azaltmış oluruz. Türkiye deprem bölgesinde. Bu arada Kuzeydoğu Anadolu fay hattındaki Elazığ da tehlike arz eden bir il. Bu yüzden inşaatları en iyi şekilde yapmak lazım. Bu kapsamda buradaki öğrencilere depreme dayanıklı binalar konusunda bilgiler veriyoruz."

Gıda maddeleri

Su

Konserveler

Kuru meyveler

Enerji verici besinler

Giyecekler

İç çamaşırı

Kalın giysiler

Yağmurluk

Şapka ve çorap

Hijyen malzemeleri

Sabun

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Hijyen pedleri

Tuvalet kağıdı

Dezenfektanlar

Önemli belgeler

Kimlik kartları

Bir miktar para

Pasaportlar

Ruhsatlar ve tapular

Sigorta ve poliçeler

Banka evrakları

Diğer hayati malzemeler