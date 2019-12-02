Deprem uzmanından canlı yayında İstanbul depremi açıklaması

CNN TÜRK ekranlarında Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, canlı yayında İstanbul depremine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Ercan açıklamasında şunları söyledi:

İstanbul, Kuzey Marmara'da olacak depremden etkilenecek

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremiyle ilgili olarak, "1967 yılında belirlenen bir gerçek vardı ki Kuzey Anadolu kırığındaki depremler doğudan batıya doğru adım adım kayıyor. Bu çok büyük bir buluştu. Çankırı'da deprem olunca 1944'te ve 1967'de Adapazarı'nda olunca Kocaeli'de olacak dendi. Kocaeli depremi 1999 yılında olunca sırasını savdı. Daha batıda ise İstanbul var. İstanbul ve Tekirdağ'da deprem olmama gibi bir olasılık söz konusu değil. 2011 yılında Van depremi oldu 7.2 büyüklüğündeydi. Geçen yıl da Bodrum'da bir deprem oldu ondan bu yana yıkıcı bir deprem görmedik. Kuzey Marmara depremi göz önünde bulunduruluyor ama İstanbul'da bir deprem olmayacak. Kuzey Marmara'da bir deprem olacak. İstanbul etkileneceği gibi Tekirdağ, Yalova, Kocaeli keza Çanakkale etkilenecek. Büyük İstanbul depremi demek için herhangi bir neden söz konusu değil" dedi.

"Balkanlar'daki depremlerin Marmara ile bir alakası yok"

Prof. Dr. Ercan, Balkanlar'da meydana gelen depremlerle ilgili olarak da, "Balkanlardaki depremlere baktığımızda dalma batma diye adlandırdığımız kuşak. Bu kuşağın genel olarak güneyi petrol arama bölgesidir. Dalma-batma kuşağının nedeni Afrika ana karası yaklaşık 10 milyon yıldır yılda 3-4 cm hem Penapolis'in altına hem Adriyatik'in altına hem de Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Toslaması sonucunda bu kuşak boyunca bir gerginlik oluşuyor. Bu gerginlik kendisini depremlerle boşaltıyor. Balkanlar'daki bu depremler geniş bir alanda oldu. Bu bölgedeki depremlerin Marmara ile bir alakası yok" dedi.

"İstanbul'da iki büyük deprem olacak"

Prof. Dr. Ercan, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili olark "İstanbul'da iki deprem bekliyorum. Depremlerin bir yasası var. Bir yerde belli büyüklükte bir deprem olduysa gelecekte de olacaktır. 2300 yıllık Türkiye'de deprem bilgisi vardır. Bunlara baktığımızda İstanbul'un depremlerinin yüzde 71'i 6 ila 6.4 arasındadır. Her dört depremden 3'ü orta büyüklüktedir. Yüzde 4'ü ise 6.4 ile 7.2 arası depremlerdir. İstanbul'da iki deprem olacak demiştik. Bunlardan biri Küçükçekmece önünde yaklaşık 25 kilometre içerde 6.4 ile 6.7 arasında bir deprem. Diğer deprem de 5.8'lik depremin olduğu Mudanya'dan gelip Çorlu üzerinden Edirne'ye giden kırıkda olacak. Bunun büyüklüğü 7 ila 7.2 arasında olacak. Deprem aniden olan bir şey değildir. 7 üzerinde bir deprem kendini 10 yıl öncesinden belli eder. 5.5 büyüklüğünde bir deprem 4 yıl önceden belirtisini vermeye başlar. Deprem aniden gelmez.

"Benim deprem beklediğim yıl 2045'tir"

Prof. Dr. Ercan, "Bu güne kadar Kuzey Marmara 16 tane büyük deprem görmüş. Biz şuanda 17'ncisini bekliyoruz. Benim deprem beklediğim yıl 2045'tir. Bir depremi belirlemek yerini zamanını ve büyüklüğünü bilmek demektir. Her an deprem olabilir diye bir sonuç alamazsınız" dedi.