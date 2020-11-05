'Deprem vergisi' eleştirilerine yanıt geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de Deprem Araştırma Komisyonu’nun kurulmasına ilişkin görüşmelerde, muhalefetin bugüne kadar toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığına ilişkin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

Özkan, “2003’te Deprem Master Planı’nı hazırladık, 2005’te arama kurtarma ekibi UMKE acil müdahale ekibi kuruldu 8 bin 500 personelle. 2009’da AFAD kuruldu. Deprem Bina Yönetmeliği gelişen teknolojiyle güncellendi. Deprem gözlem istasyonu bin 300’e çıkarıldı. Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı 2014’de USDEP hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999’da 50 bin iken bu rakam 9 milyona ulaştı” dedi. Özkan, “17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı, deprem bölgelerinde bunun 8,3 katı, 1,21 trilyon lira harcandı. Acılarımız ortak, mücadeleyi hep birlikte denetim içerisinde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Önder Yılmaz - Milliyet