Türkiye Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife ile Baran hakkında yeni gerçek ortaya çıktı

Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife ile Baran hakkında yeni gerçek ortaya çıktı

Türkiye

Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife ile Baran hakkında yeni gerçek ortaya çıktı

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından cansız bedenleri çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan ve 6 yaşındaki Baran Karael hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından dün gece diş hekimi Zarife Doğan ile Baran Karael'in cansız bedenleri çıkarıldı. Zarife Doğan'ın binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğinde anneannesi Belgin Özcan ile birlikte gelen Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi. Doğan ile Karael’in cansız bedenlerinin aynı yerden çıkarıldığı ifade edildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Nişanlı olduğu öğrenilen Doğan’ın önümüzdeki yaz evlenmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan anneanne Belgin Özcan'ın cansız bedeni de depremin 5'inci gecesi enkaz altından çıkarılmıştı.


İlgili Haberler
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
ABD’de fırtına öncesi sessizlik
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor