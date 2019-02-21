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Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle korkan vatandaşlar geceyi ateş başında sokakta geçirdi

21 Şubat 2019, Perşembe 02:32 Son Güncelleme:
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Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.23'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ayvacık'ın Kayalar köyünde yaşayan vatandaşlar depremde oluşan sarsıntı nedeniyle büyük panik yaşadı.

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

Korku dolun anlar yaşayan köy sakinleri geceyi ateş yakarak sokakta geçirmeye karar verdi. 

Geceyi sokakta ateş başında geçiren köy sakinleri yaşanan depremin geçen yılki depremden daha etkili olduğunu ifade etti.

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Haberin fotoğrafları için tıklayınÇanakkale'deki deprem sonrası panik! Halk sokağa döküldü

ÇANAKKALE (İHA)

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