Türkiye Depremden sonra şok görüntü! Düzce ve Adapazarı'ndaki noktalar İstanbul'u kapladı

Depremden sonra şok görüntü! Düzce ve Adapazarı'ndaki noktalar İstanbul'u kapladı

Türkiye

Depremden sonra şok görüntü! Düzce ve Adapazarı'ndaki noktalar İstanbul'u kapladı

Depremle ilgili son dakika haberine göre, Düzce'deki depremin 5 şiddetinde olduğu kaydedildi. Düzce'deki deprem İstanbul'da da hissedildi. Düzce depreminin ardından EMSC'nin Twitter hesabından paylaşılan harita şaşırttı. Düzce ve Adapazarı'nda depremle beliren turuncu noktaların bir dakika içerisinde tüm İstanbul'u kapladığı görüldü. Düzce ve İstanbul'un yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve Ankara'da da deprem hissedildi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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Depremin ardından EMSC'nin Twitter hesabından paylaşılan haritada, Düzce ve Adapazarı'nda beliren turuncu noktaların bir dakika içerisinde tüm İstanbul'u kapladığı görüldü.


Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de sarsıntıyı hissedenlerin tepkisini Twitter mesajıyla paylaştı.

DEPREMDE İSTANBUL TURUNCU KAPLANDI

Son Depremler adlı (LastQuake) uygulamayı Türkiye'deki kullanıcıların çok hızlı bir şekilde açtığını belirten EMSC'nin verilerine göre, Düzce ve Adapazarı'nda beliren turuncu noktaları saniyeler içinde İstanbul takip ediyor. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul bir dakika içinde turuncuya boyanırken, beş dakika sonunda Ankara ve Bursa'da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor.

DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ YERLER

EMSC, Düzce'nin yanı sıra Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Ankara'da da hissedilen depreme verilen tepkiye "Siz gerçek bir zaman sensörüsünüz" yorumunu yaptı.



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