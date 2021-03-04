Depreme karşı umut, Elazığ’da yeşeriyor

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ın da içinde bulunduğu farklı sektörlerde görev yapan iş insanlarından oluşan bir grup gönüllü; “Her deprem sonrası aynı görüntüleri yaşamamak için sivil halk, devlet kurumlarına nasıl katkı sağlayabilir” sorusuna cevap aradı. Proje kapsamında, Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen 600 bin metrekarelik bir alanı kapsayan, doğaya ve çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve alternatif mimari tasarım çözümlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği çalışmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin öğretileri de göz önünde bulundurularak “kent için doğal afetler ve salgınlar gibi olağanüstü durumlarla baş edebilecek tasarımlar yapmak” odak noktası haline geldi. Stüdyoda geliştirilen tasarımlar, mimarlık camiasının yakından tanıdığı mimarlardan oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi, geliştirildi. Projenin halkın tamamının ihtiyaçlarına yanıt vermesi öncelikler arasında yer aldı.

"MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ DE İÇİNE ALAN BİR PROJE"

Projenin sunulduğu toplantının açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “Çok iyi bir çalışma oldu. Hem Sayın Arolat, hem de bizim Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ece Ceylan Baba ve öğrencilerimiz, bu projeye gönülden, samimi bir inançla katıldılar. Dün son şeklini gördüm, bazı sorular da sordum eski bir belediye başkanı olarak. Her şey güzel düşünülmüş. Mahalli kültürü de içine alan bir mimari proje ortaya çıkmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Arolat’a da gençlerimize üniversite dışından verdiği heyecan için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

"81 ŞEHRİMİZE ÖRNEK OLACAK"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da, Elazığ ilinin doğal güzelliklerini anlatarak başladığı konuşmasında, Elazığ’ın tüm bu güzellikleri ile binlerce yıl öteden geleceğe yolculuğunu sürdüren bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi. Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ülkemizdeki deprem felaketine karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Şerifoğulları, “Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğümüz Elazığ’ımızın vizyonuna değer kazandıracak bir proje olan Umut – Elazığ Projesi ile şehrimize çevreye duyarlı modern bir yaşam alanı kazandırılmış olacak. İnanıyorum ki, Umut – Elazığ Projesi Türkiye’de 81 şehrimiz için örnek teşkil edecek” diye konuştu.



