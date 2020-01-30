Depreme önlem! Binanızı güçlendirin

Türkiye, son haftalarda depremlerle sarsılıyor. Herkes yaşadığı binadan endişe duymaya başladı. Ancak çoğu kişi binanın riskli çıkıp hemen yıkım sürecine girmesinden korktuğu için test yaptırmıyor. Yeniden inşaya göre daha ucuz ve hızlı yapılan güçlendirme seçeneği unutuluyor. Binanın yeniden inşası en az bir yıl sürerken, güçlendirme en fazla 4 ayda yapılıyor. Hem de güçlendirilen bina yıkılıp yeniden yapılan yapı kadar sağlam oluyor.

Yetkili kuruluş

Bina güçlendirmek için öncelikle riskli yapı tespiti yaptırmak gerekiyor. Riskli yapı tespitini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar yapıyor. Bu kuruluşlara bakanlığın “altyapi.csb.gov.tr/ riskli-yapi-tespiti-ile-ilgilikuruluslar” sitesinden il il arama yaparak ulaşmak münkün. Binanın testleri yapıldıktan sonra herhangi bir risk görülürse süreç başlıyor.

60 günlük süre

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespiti yapıldığında kat maliklerinin, yıkım yerine güçlendirme talep etme hakkı var. Bu durumda, tebliğ edilen 60 günlük süre içinde ev sahiplerince, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. 4/5 çoğunluk ile güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekiyor.

Maliyeti nedir?

Kamuoyu güçlendirmenin maliyeti konusunda da yanlış bilgiye sahip. “Bir daire parası gider” gibi bir algı var. Güçlendirmenin maliyeti binanın büyüklüğüne göre değişir. Örneğin 5 katlı, her katında iki daire olan bir binanın güçlendirme projesi maliyeti yaklaşık 7 bin ile 15 bin lira, güçlendirme uygulaması maliyeti ise 50 bin lira ile 80 bin lira arasında değişir. Güçlendirme maliyeti, yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin yüzde 40’ını geçmiyorsa tavsiye ediliyor.

Barışan da yararlanır

İmar Barışı kapsamında ‘yapı kayıt belgesi’ alanlar eğer evleri riskli ise imar planlarına takılmadan güçlendirme ruhsatı alacak. Örneğin 7 katlı binada imar planı 5 kat dese de vatandaşın 2 kat hakkı kaybolmayacak.

Hangi yöntemler uygulanıyor?

Betonarme güçlendirme

Çelik güçlendirme

Karbon lifli polimer güçlendirme

Yapısal onarım

% 4 destekle 50 bin lira kredi

Devlet de 50 bin liraya kadar bina güçlendirme kredisi sunuyor. Binadaki her bağımsız bölüm için ayrı ayrı en fazla 50 bin lira kredi kullandırılıyor. 120 ay vadeli krediye devlet yıllık yüzde 4 destek sağlıyor. Kredinin 2 yıl ödemesiz dönemi de bulunuyor. Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan bu krediler kullanılabiliyor. Bakanlık ile protokol imzalayan bankalar şöyle:

“Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası.”

MELTEM KARA SÖYLEYENOGLU