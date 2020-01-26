Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Önceki gün meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin hissedildiği illerden biri olan Gaziantep'te sosyal medya üzerinden halka korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulunan 2 kişi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem ile ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca. Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar. Millet can derdinde bunlar ise mal derdinde" dedi.





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