Depremzede çocuklar için 'Terapi' kuklaları

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü depremden sonra uzun süredir korkuyu üzerinden atamayan çocuklara destek amacıyla 300 adet kukla yaptı. Türk Psikologlar Derneği ile yapılan işbirliği kapsamında uzman psikologlara teslim edilecek olan kuklalar, çocuklara yönelik oyun terapilerinde kullanılacak.