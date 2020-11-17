Depremzede çocuklar için 'Terapi' kuklaları
İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen çocukların psikolojik terapilerinde kullanılacak parmak kuklalar, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) hazırlandı.
17 Kasım 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü depremden sonra uzun süredir korkuyu üzerinden atamayan çocuklara destek amacıyla 300 adet kukla yaptı. Türk Psikologlar Derneği ile yapılan işbirliği kapsamında uzman psikologlara teslim edilecek olan kuklalar, çocuklara yönelik oyun terapilerinde kullanılacak.
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