Depremzede kedinin artık Antalya'da bir evi var
Elazığ’daki depremde yaralı kurtulan bir kedinin fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ’da görev yapan ekiplerinden kediyi bulmalarını istemişti. Ekipler kediyi bulup tedavi altına aldı. Muhittin Böcek, Twitter’da “Artık o bize emanet” yazdı. Sahibi çıkmazsa kedi Antalya’ya götürülecek.
Elazığ Sivrice’deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden yıkılan bir binadan yaralı kurtulan ve siyah tozlar içinde kalan kedi ise bölgedeki vatandaşların kamerasına yansıdı. Kedinin fotoğrafı bölgedeki bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
https://twitter.com/sevindiricii/status/1221370987624747013
Paylaşan kişi mesajında, "Depremden yalnızca insanlar etkilenmez. Bu kedi, Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan Kalay Apartmanı’nda yaşıyordu. Yaralı kurtuldu ve bu şekilde çevrede sahiplerini arıyor" ifadelerine yer verdi.
Sosyal medyada paylaşılan mesajın ardından onlarca hayvansever kediyi bulmak için seferber oldu.
https://twitter.com/BocekMuhittin/status/1221367524195012608
Bölgede arama kurtarma faaliyetleri yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla kediye de ulaştı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yaralı kediye ulaştı ve o anları belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kediyi bulan itfaiye eri, "Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla yaralı kediyi bulduk. Bütün bakımları yaptık. Görevimizin tamamlanmasının ardından kediyi sağ salim Antalya’ya getireceğiz inşallah" dedi.
https://twitter.com/BocekMuhittin/status/1221470740647641088
Başkan Böcek ise kedinin bulunmasının ardından, "Ekiplerimizi yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin. O artık bize emanet" paylaşımını yaptı.
İHA