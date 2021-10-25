Futbol Derbi kadrolarından karma takım yapalım!

Derbi kadrolarından karma takım yapalım!

Futbol

Derbi kadrolarından karma takım yapalım!

Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu akşam 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak. Dev maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri yazılıyor ve sürpriz tercihlerin olup olmayacağı merakla bekleniyor. Muhtemel 11'ler üzerinden karma bir 11 yapalım!

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef de Souza, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed


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