Derbi kadrolarından karma takım yapalım!
Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu akşam 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak. Dev maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri yazılıyor ve sürpriz tercihlerin olup olmayacağı merakla bekleniyor. Muhtemel 11'ler üzerinden karma bir 11 yapalım!
25 Ekim 2021, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef de Souza, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed
BUNLARI DA OKUYUN