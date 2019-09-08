  • Haberler
  • Spor
  • Derbi ne zaman? Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Derbi ne zaman? Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17. haftaya kadar olan maçların programlarını duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı programı açıklanırken, derbilerin tarihleri de belli oldu

08 Eylül 2019, Pazar 01:23
A A
Derbi ne zaman? Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

TFF, Süper Lig'in 4 - 17. hafta müsabaka programını açıkladı. Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı.

"EŞLEŞMELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR"

FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir" denildi.

Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarih ve saatleri de belli oldu. Program şu şekilde: 

6. Hafta 

28 Eylül Cumartesi 

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe 

29 Eylül Pazar 

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş 

9. Hafta 

27 Ekim Pazar 

19.00 Beşiktaş - Galatasaray 

13. Hafta 

1 Aralık Pazar 

19.00 Trabzonspor - Galatasaray 

16. Hafta 

22 Aralık Pazar 

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...