Derbi öncesi kritik analiz! Galatasaray ve Beşiktaş...

Avrupa Ligi yayıncısı Exxen'de maç sonu konuşan Ümit Davala, Beşiktaş-Galatasaray derbisine değindi. Davala, "Beşiktaş derbisi 3 ihtimalli. Beşiktaş'ın iyi bir forvet hattı var. Bireysel olarak oyuncualar çok kaliteli. Skoru her an etkileyebilecek oyunculara sahip. Galatasaray'ın defansı yeter mi, onu da görmek lazım. İki takım da golü arayacaktır" dedi.

"Galatasaray az pozisyon veriyor"

Türkiye Ligi ve UEFA farklı. Yine çok az pozisyon veren bir Galatasaray vardı. UEFA'da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum.