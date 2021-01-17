Derbide Galatasaray'a Şener Özbayraklı şoku
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı, ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşaması sonucu oyuna devam edemedi.
17 Ocak 2021, Pazar 20:47 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde sarı kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı. Galatasaray'da sakatlanan ve oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu Şener'in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Şener, 39 dakika oyunda kalabildi.