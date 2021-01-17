Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde sarı kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı. Galatasaray'da sakatlanan ve oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu Şener'in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Şener, 39 dakika oyunda kalabildi.



