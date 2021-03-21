Futbol Derbide ilk 11'ler belli oldu! İşte sürprizler

Derbide ilk 11'ler belli oldu! İşte sürprizler

Futbol

Derbide ilk 11'ler belli oldu! İşte sürprizler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki takımın ilk 11'i de açıklandı. İşte hocaların tercihleri.

21 Mart 2021, Pazar 17:50 Son Güncelleme:
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İşte dev derbide Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Nsakala, Domagoj Vida, Wellinton, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can, Osayi Samuel, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta


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