Futbol Derbide kaybeden Fatih Terim kariyerinde bir ilki yaşadı!

Derbide kaybeden Fatih Terim kariyerinde bir ilki yaşadı!

Futbol

Derbide kaybeden Fatih Terim kariyerinde bir ilki yaşadı!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim kariyerinde bir ilki yaşadı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 23:48 Son Güncelleme:
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Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlanırken Galatasaray ligde 3 hafta sonra puan kaybetti.

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim ise bu sonuçla kariyerinde bir ilki yaşadı.

Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından mağlup ayrılan Fatih Terim, kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi aldı.

Öte yandan Sergen Yalçın ise Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu. 

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