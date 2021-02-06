Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia (Dk.63 Cisse), Mert Hakan (Dk.63 Mesut), Osayi-Samuel, Samatta (Dk.76 Sinan Gümüş)

GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk.82 Yedlin), Donk, Marcao, Saracchi (Dk.87 Emre Taşdemir), Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda (Dk.78 Babel), Onyekuru (Dk.78 Kerem Aktürkoğlu), Mostafa

GOLLER: Dk.54 Mostafa (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Mert Hakan, Caner (Fenerbahçe) - Saracchi, Linnes (Galatasaray)

Süper Lig’in 24’üncü haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini deplasman tribününün önünde kutladı.

Fenerbahçe’nin serisini Galatasaray sonlandırdı

Süper Lig’in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı. Ülker Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed’in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi. Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın 3’er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray’a bıraktı.

Yine derbi galibiyeti yaşayamadı

Fenerbahçe, ligde bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı. Galatasaray mücadelesi öncesinde ligin ilk yarısında 2 derbiye çıkan Fenerbahçe, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında hem Beşiktaş’a hem de Galatasaray’a mağlup olurken, deplasmanda Galatasaray ile berabere kalmıştı.

Ozan’ın golü VAR’dan döndü

Fenerbahçe’nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabakanın 75. dakikasında Mesut Özil’in kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan Tufan’ın kafasında top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır’ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR’da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mesut derbi heyecanını yaşadı

Fenerbahçe’nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı. Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, oyunda kaldığı bölümde son oynadığı Atakaş Hatayspor müsabakasına göre daha hazır bir görüntü sergiledi.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve dizinden aldığı darbe sonucu ödem oluştuğu için tedavisi süren Luiz Gustavo derbi mücadelede forma giyemedi.

9 maç sonra yedekler arasında

Fenerbahçe’de Mame Thiam, 9 maç sonra yedekler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin Galatasaray ile oynadığı maçta, son 9 karşılaşmada 11’de görev alan Mame Thiam yedekler arasında yer aldı. Senegalli futbolcu yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesini bekledi.

Uzun aradan sonra kadrodalar

Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli isim Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş uzun aradan sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, 7 maç sonra Galatasaray derbisi ile sahalara dönerken yedekler arasında yer aldı. Çapraz bağlarında gerilme olduğu için 5 haftadır takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş de sakatlığının ardından derbi maçta kadroda yer aldı. Sinan Gümüş de mücadeleye yedek soyundu.

Sosa 12 maç sonra 11’de

Fenerbahçe’de Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11’de görev aldı.

Sezon başında Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye dahil olan Jose Sosa, hastalık ve sakatlıkların ardından geçtiğimi hafta oynanan Hatayspor maçında kadroya dahil edilmemişti. Ligde 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Sosa, ilk 11’de ise 12 maç sonra kadroya dahil edildi.

Sağlık çalışanları derbi maçta

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynadığı maça sağlık çalışanları da geldi.

Fenerbahçe Kulübü’nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF’ye yaptığı başvuru hayata geçti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelede 150 kişilik sağlık çalışanının karşılaşmayı takip etmesi sağlandı. Fenerbahçe Kulübü’nün davetlisi olarak stada gelen sağlık çalışanları maçı localardan izledi.

Terim'den "Küfür tepkisi"

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünde bulunan bir grubun kendilerine küfür ettiğini belirterek, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor Federasyondan" dedi.

Kasapoğlu tribünden takip etti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Kasapoğlu’na iki kulübün başkanı da eşlik etti.

DHA - AA