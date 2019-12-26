Sezon başında Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers arasında gidip gelen Kawhi Leonard, Clippers'a transfer olarak Lakers'ta 'büyük üçlü' oluşturmak yerine yepyeni bir rekabete yelken açmıştı.

Genele bakıldığında Lakers, açık ara lider olsa da Clippers, Lakers'la oynadığı her iki maçı da kazandı.

Sezonun ilk maçı Clippers ve Lakers arasında oynanmış, Clippers maçı 112-102 kazanmıştı.

Kawhi Leonard ise 30 sayıyla maçın en skorer ismi olmuştu.

İki takım arasında dün oynanan ikinci maçı da yine Clippers kazandı ve maçın en skorer ismi yine Kawhi Leonard oldu.

Clippers'ın 111-106 kazandığı karşılaşmada Kawhi Leonard 35 sayı 12 rebound'la oynadı. LeBron James ise maçı 23 sayı 9 ribaund ve 10 asistle tamamladı.