İlk 11'ler

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe'nin 11'i: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Berisha

Maç bilgileri

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Maçın tüm biletleri satıldı ve 52 bin 280 kişinin stadyumda olması bekleniyor. Maçta misafir takım taraftarı bulunamayacak.

Eksikler

Fenerbahçe'de Altay, Valencia ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Arda ve Sacha Boey sakat.

İstatistikler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 10 maçta 2'şer galibiyet ve 6 beraberlik alındı. Son 6 maçın 5'i ise berabere bitti.