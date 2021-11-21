Derbinin 11'leri belli oldu! İşte tüm detaylar...
NEF Stadyumu bu akşam dev bir maça sahne olacak. 19.00'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın hocalarının tercihleri belli oldu. İşte ilk 11'ler!
21 Kasım 2021, Pazar 14:06 Son Güncelleme:
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İlk 11'ler
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil
Fenerbahçe'nin 11'i: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Berisha
Maç bilgileri
Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Maçın tüm biletleri satıldı ve 52 bin 280 kişinin stadyumda olması bekleniyor. Maçta misafir takım taraftarı bulunamayacak.
Eksikler
Fenerbahçe'de Altay, Valencia ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Arda ve Sacha Boey sakat.
İstatistikler
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 10 maçta 2'şer galibiyet ve 6 beraberlik alındı. Son 6 maçın 5'i ise berabere bitti.