Derbinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta maç yönetmeyecek
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta herhangi bir maça atanmadı. TFF'nin açıkladığı listede Meler kendine yer bulamazken VAR hakemi Abdülakir Bitigen ise Trabzonspor-Rizespor maçının orta hakemi oldu.
26 Şubat 2020, Çarşamba 11:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan tarihi derbinin hakemi Halil Umut Meler, Süper Lig'in 24. haftasında maç yönetmeyecek.
MHK tarafından bu hafta oynanacak 9 maçın hiçbirinde orta hakem ya da VAR hakemi olarak atanmayan Meler, derbide 10 sarı, 2 kırmızı kart çıkarmış, 2 de penaltı düdüğü çalmıştı.
Haftanın hakemleri ise şöyle oluştu:
Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
Trabzonspor-Rizespor: Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık.
Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler.
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk.
Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan.
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük