Derbinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta maç yönetmeyecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan tarihi derbinin hakemi Halil Umut Meler, Süper Lig'in 24. haftasında maç yönetmeyecek.

MHK tarafından bu hafta oynanacak 9 maçın hiçbirinde orta hakem ya da VAR hakemi olarak atanmayan Meler, derbide 10 sarı, 2 kırmızı kart çıkarmış, 2 de penaltı düdüğü çalmıştı.

Haftanın hakemleri ise şöyle oluştu:

Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

Trabzonspor-Rizespor: Abdulkadir Bitigen

Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık.

Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler.

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk.

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan.

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük