Derbinin kahramanı Miguel Crespo konuştu! 'Maçtan önce...'

Maçtan önce konuşmuştuk

Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet aldığımız için herkes mutlu. Böyle bir maçta gol atmanın önemini maçtan önce biliyordum. Gustavo bana bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum.

Hernan Crespo konusu

Efsane futbolcu Hernan Crespo'nun maç sonrası kendisini kutladığı sosyal medya paylaşımı hakkında da konuşan Portekizli futbolcu, "Kendisi büyük bir futbolcu ve böyle övgü almak çok önemli. Kendisinin de böyle bir paylaşım yapması bu maçın önemini de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarımız çok büyük

Maçın bitiş düdüğüyle çok mutlu olduk, arkadaşlarım beni kutladı, soyunma odasında da galibiyeti kutladık. Buraya döndüğümüzde de çok büyük bir kalabalık vardı. Taraftarımız ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Onların desteği bizim için çok önemli.

Fenerbahçe'yi gerçekten çok sevdim

Maçtan önce Mesut bana gerçek bir Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmam gerektiğini söylemişti. Fenerbahçe'yi kalpten seviyorum. İşime odaklıyım ve yüzde yüzümü yapmaya çalışıyorum.