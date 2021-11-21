Futbol Derbinin VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Derbinin VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Futbol

Derbinin VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olarak atandı.

21 Kasım 2021, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olarak atandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın orta hakemi Halil Umut Meler olmuştu.

VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olarak belirlendi.

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