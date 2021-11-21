Derbinin VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olarak atandı.
21 Kasım 2021, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olarak atandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın orta hakemi Halil Umut Meler olmuştu.
VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olarak belirlendi.
BUNLARI DA OKUYUN