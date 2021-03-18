D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’ın sunumu ve DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı’nın yorumlarıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe’deki gelişmeler değerlendirilecek. Canlı bağlantılar, röportajlar, eski maçlarla renklenecek program yaklaşık 2 saat boyunca sizi derbiye hazırlayacak.

Programda öne çıkan konu başlıkları şöyle; Sergen Yalçın’ın planı ne? Erol Bulut’un kadrosu nasıl şekillenecek? Atiba ve Pelkas’ın açıklamalarından öne çıkanlar neler? Ünlü isimlerin derbiyi nasıl yorumladı? Halk derbiden ne bekliyor? Muhtemel 11’ler nasıl olacak?

Ayrıca iki takım arasında tarihe geçen eski derbilerden özet görüntülerde programa ayrı bir renk katacak.



