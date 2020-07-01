Dere yatağında cansız bedeni bulunun İkranur'un ölümünde dikkat çeken detay
Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan İkranur'un cansız bedenine dün evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ulaşıldı. 4 yaşındaki İkranur'un ilk otopsi raporuna göre boğularak öldüğü belirlenmişti. Ancak küçük kız hakkında, derenin suyunun çok düşük olması ve üzerindeki elbiselerde sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandı.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi’nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.
Boğularak öldüğü belirlendi
İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.
Biri tarafından boğulduğu şüphesi
Güvenlik güçleri, Tirsi’nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.
Öte yandan İkra Nur Tirsi'nin bugün İcilli köyündeki aile mezarlığında öğleden sonra toprağa verileceği öğrenildi.