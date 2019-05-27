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Derede kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor

27 Mayıs 2019, Pazartesi 20:03
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Derede kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi günü ilçeye bağlı Aşağıkaymaz Mahallesi'nde meydana geldi.

2 arkadaşıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü bulmak için ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor.

3 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR

Polis sualtı arama kurtarma timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yürütüyor. 

VAN (İHA)

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