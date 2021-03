The Falcon and The Winter Soldier dizisinin yapım ekibinin parçası olan senarist Derek Kolstad, Marvel Sinematik Evreni'ni yöneten 'Meclis'in bazı sırlarını açıkladı. Kolstad, verdiği yeni röportajda Marvel'ın yeni dizisinin senaryo metinlerini nasıl düzenlediğine dair bilgiler verdi. NTV'nin haberine göre senarist metinleri Marvel Stüdyoları'nın başkanı Kevin Feige'e sunduğunu ve bazen bu deneyimin fazlasıyla korkutucu olabildiğini söyledi.

KENDİLERİNE 'MECLİS' DİYORLAR

Kolstad, yazdığı metinlere dair 15 sayfalık geri dönüşler alabildiğinden bahsetti. Marvel senaristi metinleri yalnızca Feige'in incelemediğini 12 ila 15 kişilik bir 'Meclis'in değerlendirdiğini şu ifadelerle anlattı:

O notlarda tekrarlayan ya da çelişkili hiçbir şey yoktu. Eğer çelişkili olsaydı, 'Tamam bunlar çelişkili notlar' denebilirdi. Ve ben de 'Ah, teşekkürler Tanrım' derdim. Sanırım Marvel'ın başındaki isimlere Meclis (The Parliament) diyorlar. 15 kişi kadarlar, günün başında ve sonunda buluşuyorlar. Bunlar onların notlarıydı. Genellikle, sonunda bir taslak alabilmekten mutluluk duyarsınız. 'Hey çok iyi iş çıkardın, metin prodüksiyona gidecek, pek çok kısmı değişecek' derler ve siz de 'İyi şanslar adamım' dersiniz.

Daha önce Marvel Meclisi'nden hiç söz edilmemişti. Disney, 2015'te Marvel Stüdyoları'nı kurumsal bir yapılanmaya zorlamış, geniş Marvel Entertainment grubunu daraltarak Kevin Feige'i sorumlu yapmıştı.





x