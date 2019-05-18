Deren Talu çekimler için Odesa'ya gitti
Oyunculuğa adım atan Deren Talu, ilk sınavını Odesa'da verecek
Defne Samyeli’nin Eren Talu’dan olan büyük kızı Deren, oyunculuk için Amerika New York’taki okulunu askıya almıştı.
21 yaşındaki Deren ilk sınavını Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı ‘Son Kale-Hacıbey’de verecek.
Yurdaer Okur’un kızı ‘Fatıma’yı canlandıracak. Deren Talu, yönetmen koltuğunda Konstantin Konovalov’un oturduğu film için Odesa’ya gitti.
At binme, kılıç kullanma ve Rusça dersleri alan Deren’in ilk sahnesi dün çekildi.
Deren Talu setten bu pozu paylaştı.
HALİL KALMUK/ POSTA