Deren Talu: Genç yaşta evlenmeyi düşünmüyorum
"Göründüğümden daha utangacım. Heyecanlanınca sesim titremeye başlar" diyen Deren Talu özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Halil Kalmuk / POSTA
04 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli’nin Mimar Eren Talu’dan olan kızı Deren Talu, Amerika’da oyunculuk eğitimi almış, Odesa’da çekilen ve henüz vizyona girmeyen ‘Son Kale-Hacı Bey’de rol almıştı. 23 yaşındaki Deren Talu hayallerini ve özel hayatını anlattı.
1- Kaç dövmen var?
Hiç dövmem yok. Ama şu karantina günleri bittikten sonra küçük bir ‘ankh’ sembolünü yaptırmak istiyorum. Eski Mısır’da uzun yaşam anlamına geliyormuş.
2- Türkiye’de oyuncu olarak idolün kim?
Beren Saat tabii ki. Çok beğeniyorum. Başrolde olduğu ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisine misafir olmuştum. Barış Arduç ile bir filmde oynamak isterim.
3- En beğendiğin yabancı aktörler?
Michael Fassbender ile Javier Bardem.
4- Ne tarz bir filmde oynamak istersin?
‘Wonder Woman’a bayılmıştım. O filmdeki gibi güçlü kadın karakterleri canlandırma hayalim var. Romantik komedilerde de oynayabilirim.
5- Bensu Soral’a benzediğini düşünüyor musun?
Hayır ama çok güzel bir kız. Gerçekten benziyorsam bu hoşuma gider.
6- En sevdiğin huyun ve hiç sevmediğin özelliğin hangileri?
Çok açık sözlüyüm, bu huyumu seviyorum. Ama bazen fevri davranabiliyorum.
7- Kendini annenden daha güzel buluyor musun?
Asla bulmuyorum. Keşke annem kadar güzel olabilsem. Genlerimi ondan aldıysam, ne mutlu bana.
8- Kardeşinin bu kadar küçük yaşta fazla makyaj yapmasını eleştiriyor musun?
Hayır. Derin (16) bu konuda çok çok iyi. Arada sırada bana da makyaj yapıyor.
9- Fotoğraflarında filtre kullanıyor musun?
Evet itiraf ediyorum ki; boyumu uzatıyorum.
10- Kendini üç kelimeyle tanıtır mısın?
Elegan, melankolik ve enterasan.
11- Sence biraz açık ve iddialı giyinmiyor musun?
Hayır öyle düşünmüyorum. Yerine göre giyiniyorum.
12- Çekingen misin atılgan mı?
Moduma bağlı. Genel olarak atılgan ama yabancı bir ortamdaysam çekingen davranıyorum.
13- Karşı cinste neye önem verirsin?
Zekasına, konuşmasına, espri anlayışına ve dürüstlüğüne önem veririm. Aşırı egolu erkeklerden hoşlanmam.
14- Evlilik hayalin var mı?
Yok. Sırf evlenmek için evlenmeyi ve çocuk doğurmayı hiç doğru bulmuyorum. Çok geç yaşta evleneceğimi düşünüyorum.