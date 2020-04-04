Magazin Deren Talu: Genç yaşta evlenmeyi düşünmüyorum

Deren Talu: Genç yaşta evlenmeyi düşünmüyorum

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Deren Talu: Genç yaşta evlenmeyi düşünmüyorum

"Göründüğümden daha utangacım. Heyecanlanınca sesim titremeye başlar" diyen Deren Talu özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Halil Kalmuk / POSTA

04 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli’nin Mimar Eren Talu’dan olan kızı Deren Talu, Amerika’da oyunculuk eğitimi almış, Odesa’da çekilen ve henüz vizyona girmeyen ‘Son Kale-Hacı Bey’de rol almıştı. 23 yaşındaki Deren Talu hayallerini ve özel hayatını anlattı.

1- Kaç dövmen var? 

Hiç dövmem yok. Ama şu karantina günleri bittikten sonra küçük bir ‘ankh’ sembolünü yaptırmak istiyorum. Eski Mısır’da uzun yaşam anlamına geliyormuş.

2- Türkiye’de oyuncu olarak idolün kim?

Beren Saat tabii ki. Çok beğeniyorum. Başrolde olduğu ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisine misafir olmuştum. Barış Arduç ile bir filmde oynamak isterim.

3- En beğendiğin yabancı aktörler?

Michael Fassbender ile Javier Bardem.

4- Ne tarz bir filmde oynamak istersin?

‘Wonder Woman’a bayılmıştım. O filmdeki gibi güçlü kadın karakterleri canlandırma hayalim var. Romantik komedilerde de oynayabilirim.

5- Bensu Soral’a benzediğini düşünüyor musun?

Hayır ama çok güzel bir kız. Gerçekten benziyorsam bu hoşuma gider.

6- En sevdiğin huyun ve hiç sevmediğin özelliğin hangileri?

Çok açık sözlüyüm, bu huyumu seviyorum. Ama bazen fevri davranabiliyorum.

7- Kendini annenden daha güzel buluyor musun?

Asla bulmuyorum. Keşke annem kadar güzel olabilsem. Genlerimi ondan aldıysam, ne mutlu bana.

8- Kardeşinin bu kadar küçük yaşta fazla makyaj yapmasını eleştiriyor musun?

Hayır. Derin (16) bu konuda çok çok iyi. Arada sırada bana da makyaj yapıyor.

9- Fotoğraflarında filtre kullanıyor musun?

Evet itiraf ediyorum ki; boyumu uzatıyorum.

10- Kendini üç kelimeyle tanıtır mısın?

Elegan, melankolik ve enterasan.

11- Sence biraz açık ve iddialı giyinmiyor musun?

Hayır öyle düşünmüyorum. Yerine göre giyiniyorum.

12- Çekingen misin atılgan mı?

Moduma bağlı. Genel olarak atılgan ama yabancı bir ortamdaysam çekingen davranıyorum.

13- Karşı cinste neye önem verirsin?

Zekasına, konuşmasına, espri anlayışına ve dürüstlüğüne önem veririm. Aşırı egolu erkeklerden hoşlanmam.

14- Evlilik hayalin var mı?

Yok. Sırf evlenmek için evlenmeyi ve çocuk doğurmayı hiç doğru bulmuyorum. Çok geç yaşta evleneceğimi düşünüyorum.

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