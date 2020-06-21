Magazin Deren Talu: Gitme lütfen sevgilim

Deren Talu: Gitme lütfen sevgilim

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Deren Talu: Gitme lütfen sevgilim

İşletmeci Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açan Deren Talu sevgilisiyle Emirgan'da bir kafede görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

21 Haziran 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile 1.5 aydır aşk yaşadığı Baran Tınaz önceki gün Emirgan’daki bir kafede görüntülendi. Baran Tınaz fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızla masadan kalkmak istedi. Ancak sevgilisi “Gitme lütfen sevgilim, otur” diyerek kendisini engelledi, yanında kalmasını istedi. Objektiflere alışık olmadığı için sıkıntı yaşayan Baran Tınaz da, Deren Talu’nun ricasını kırmadı.

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