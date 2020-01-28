Deren Talu ve Kerim Sabancı aşkı devam ediyor

Arzu-Ömer Sabancı’nın küçük oğlu Kerim’in, Defne Samyeli’nin Eren Talu’dan olan büyük kızı Deren ile aşk yaşamaya başladığını 15 Kasım’da ilk defa POSTA'da okumuştunuz. Bir ayağı Amerika’da olan Kerim Sabancı, yılbaşını sevgilisi ile geçirmek için İstanbul’a gelmiş, 2020’nin ilk saatlerinde Etiler Papermoon’da eğlenmişlerdi.

Gözlerden ırak

Kerim Sabancı’yı 5 Ocak’ta Bebek Lucca’da iki genç kızla görenler, bu ilişkinin bittiğini iddia etmişti. Oysa flörtleri devam ediyor. Kerim Sabancı, Amerika’da çalıştığı için gözden ırak.

Halil Kalmuk/ POSTA

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