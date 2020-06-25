Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz tatilde

Defne Samyeli’nin 2010’da boşandığı Eren Talu’dan olan kızlarından Deren Talu (23), Ömer-Arzu Sabancı’nın en küçük oğlu Kerim ile aşk yaşıyordu. Ama Kerim Sabancı Amerika’da çalıştığı için kıtalararası ilişki yürümemişti. Deren Talu da mayısta kendinden 7 yaş büyük olan Baran Tınaz ile flört etmeye başlamıştı. Taze aşıklar 3 gün önce Emirgan’da bir kafede görüntülenmiş, Baran Tınaz panik yapıp saklanmaya çalışmıştı.









İlk tatil!

Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte ilk kez tatile çıktı. Tercihleri de Çeşme Alaçatı oldu. Önceki akşam Alaçatı sokaklarında yürüyüş yaptılar. Baran Tınaz bu kez objektifleri görünce kaçmaya kalkışmadı.