Magazinburada.net muhabiri Engin Can Dilekli’nin sorularını yanıtlayan Talu, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Film hakkında kısaca bilgi veren genç oyuncu, çok konuşulan ‘erkek kılığına girme’ sahnesi sorulunca, “Erkek kılığına girdiğim sahnede pek zorlanmadım açıkçası. Daha çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Daha önce hiç hazırlıklı olduğum bir konu değildi. En çok beni zorlayan oydu; bir de tabi ki Ukraynaca konuşmak” dedi.

'Ailem arkamda durdu'

Anne ve babasının daha filmi izleyemediğini belirten Deren Talu, “Onlar özel gösterim gecesine gelecekler. Ama sağ olsunlar, beni oyunculuk serüvenimin başından beri desteklediler ve arkamda durdular, o yüzden çok şanslıyım” şeklinde konuştu.

Beren Saat'i örnek alıyor

Muhabirimizin ‘Örnek aldığınız bir oyuncu var mı?’ diye sorması üzerine Talu şunları kaydetti:

“Çok var aslında. Türkiye’den Beren Saat’i çok beğeniyorum, çok örnek alıyorum. Yurt dışında da tabi ki Meryl Streep diyeceğim.”





Yeni dizi müjdesi verdi

Ekranlarda olmaya devam edeceğini açıklayan genç oyuncu, “Şu anda bir dizi çekiyorum. Onun hakkında fazla bir şey söyleyemiyorum ama çok yakında göreceksiniz” dedi.

Aşkta da kazandı

Baran Tınaz’la bir süredir aşk yaşayan Deren Talu, ilişkisinin çok iyi gittiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Çeşme’ye ve Assos’a tatile gittiklerini belirten güzel oyuncu, “İkisi de çok güzel geçti” dedi.





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